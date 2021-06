Alle zwölf verletzten Soldaten sind in der Zwischenzeit nach Deutschland gebracht worden. Sie werden in Krankenhäusern behandelt.



Nun melden sich immer mehr Politiker und Politikerinnen, die den Einsatz der deutschen Bundeswehr in Mali kritisieren. Sie sagen, der jahrelange Einsatz der deutschen Soldaten sei sehr gefährlich. Er habe in der Vergangenheit nicht geholfen und werde auch in Zukunft nicht zu mehr Frieden führen. Andere sagen, dass Militäreinsätze nun mal gefährlich seien und dass man das Land und die Menschen nicht im Stich lassen könne.