Beide sind bei dem Tennisturnier US Open in New York als Außenseiter gestartet und super weit gekommen.

Mit Alexander Zverev steht seit dem Jahr 1994 zum ersten Mal wieder ein männlicher deutscher Tennisprofi im Finale – am Sonntag Abend (22 Uhr unserer Zeit) will er sich auf dem Tennisplatz von Flushing Meadows seinen allerersten Grand Slam Titel holen. Er spielt gegen den Österreicher Domic Thiem mit dem Zverev sonst gut befreundet ist.