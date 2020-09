Deutschland ist Spitzenreiter im Papierverbrauch

In einem Zeitungsbericht wurden Zahlen veröffentlicht, die klar machen: In Deutschland wird ziemlich viel Papier verbraucht. In dem Bericht werden die Zahlen von allen sogenannten G20-Ländern verglichen. Das sind die 20 mächtigsten Länder der Welt. Und in keinem dieser Länder wird mehr Papier verbraucht als in Deutschland. Zumindest wenn der Gesamtverbrauch in ganz Deutschland auf die einzelnen Menschen heruntergerechnet wird, die in Deutschland leben. So ergibt sich die Zahl, dass im Durchschnitt jeder deutsche Bürger 241,7 Kilogramm Papier, Pappe oder Karton im vergangenen Jahr verbraucht hat.