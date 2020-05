Menschen, die im Bereich Tourismus arbeiten, machen bei einer Demo auf ihre Probleme aufmerksam.

Quelle: dpa

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, gab es seit Mitte März in Deutschland viele Beschränkungen: Die meisten Geschäfte mussten schließen, auch Theater, Kinos, Restaurants und so weiter. In vielen Fabriken durfte nicht mehr gearbeitet werden. Veranstaltungen wie Konzerte oder Messen wurden abgesagt. Außerdem durfte man nicht in andere Länder in den Urlaub reisen. Diese Beschränkungen gelten zum Teil immer noch.