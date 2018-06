Der Deutsche Fußball-Bund hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. Aber der Verband arbeitet noch in weiteren Städten. Denn um all die Aufgaben zu schaffen, muss sich der DFB gut organisieren. Deshalb ist er in fünf Regionalverbände unterteilt. Diese sind wieder in kleineren Verbänden organisiert. Ein Beispiel: Der Regionalverband Süd besteht aus den Landesverbänden Bayern, Württemberg, Baden, Südbaden und Hessen. So schafft es der DFB überall in Deutschland vertreten zu sein und sich um alle Fußballspieler und Fußballspielerinnen zu kümmern.