Mehr als 150 deutsche Sportlerinnen und Sportler nehmen an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang teil. Sie sind in den vergangenen Tagen von Deutschland nach Südkorea geflogen und wohnen während der Winterspiele im olympischen Dorf. Das besteht dieses Jahr aus einigen Hochhäusern, die extra für das große Sportereignis gebaut wurden. Die Olympischen Winterspiele 2018 werden am Freitag mit einer großen Feier eröffnet.