Der Chiemsee in Süddeutschland Quelle: ZDF

Deutschland liegt in der Mitte von Europa. Auf einer Fläche von 357.030 Quadratkilometern leben mehr als 82 Millionen Menschen - so viele wie in keinem anderen EU-Land. In Deutschland gibt es sehr unterschiedliche Landschaften: Nord- und Ostseeküste, die hohen Berge der Alpen, tiefe Täler, Wälder, Seen und Heidelandschaften. Eine der ältesten Städte ist Trier. Vor mehr als 2.000 Jahren wurde sie von den Römern gebaut.