Eigentlich nicht so viel – denn da zählt ja nur der Sieg. Was da zum Beispiel gar nicht vorkommt: Deutschland war sehr oft im Finale. Bei vielen Sportarten zählt es zum Finale, wenn man Platz eins bis acht belegt. Und Deutschland hat das 117 Mal geschafft. Also gehören diese Sportlerinnen und Sportler auch zu den Besten der Welt.



Zum Vergleich: Bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio wurde das 112 Mal geschafft – also waren die Spiele in Paris da ein kleines bisschen erfolgreicher.