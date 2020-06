Außerdem sollen Familien einmalig 300 Euro für jedes Kind vom Staat bekommen. Und Mütter oder Väter, die ihre Kinder alleine aufziehen, sollen eine weitere Unterstützung bekommen, indem sie weniger Steuern bezahlen müssen. Auch für Kitas soll es Geld geben, damit sie zum Beispiel so umgebaut oder vergrößert werden können, dass dort die Corona-Regeln besser eingehalten werden können. So gäbe es etwa durch den Umbau mehr Platz und die Kinder könnten in kleineren Gruppen betreut werden und wären nicht so dicht beieinander.