Robin Gosens war an drei Toren beteiligt.

Quelle: Reuters

Nationalspieler Robin Gosens legte am Samstag richtig los. Zuerst spielte er einen Pass direkt vor die Füße seines Gegners, der den Ball ins eigene Tor schoss. In der zweiten Halbzeit spielte er einen Pass auf seinen Mitspieler Kai Havertz, der das 3:1 erzielte. In der 60. Minute machte Gosens dann mit einem Kopfball selbst ein Tor und das, obwohl er bereits während des Spiels dem Trainer immer wieder anzeigte, dass er Muskelschmerzen in den Beinen hatte.