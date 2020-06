Das Land, das den Vorsitz im Rat hat, bereitet alle Treffen der Minister vor und kann auch eigene Themen vorschlagen, die in den Ratssitzungen diskutiert werden sollen. Deutschland will sich vor allem darum kümmern, das Coronavirus in der EU weiter einzudämmen und plant dazu viele Sitzungen. Außerdem will die Bundesregierung die Themen Klimaschutz und Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen, also Themen, um die EU für die Zukunft stark zu machen.