Nicht alle finden es gut, dass in Deutschland so viel Geld mit Waffen verdient wird - vor allem, wenn sie in Länder verkauft werden, in denen es Konflikte oder Krieg gibt. Deshalb fordern viele Kritiker und Kritikerinnen, dass diese Verkäufe stärker kontrolliert oder sogar verboten werden. Sie wollen verhindern, dass Konflikte durch die Lieferung von Waffen angefacht oder unterstützt werden.