Nach neun Siegen in neun Spielen hat die deutsche Fußballnationalmannschaft es geschafft: Sie dürfen an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilnehmen. Die Teilnahme an der WM erspielten sie sich am Donnerstag mit einem 3:1 gegen Nordirland in Belfast. Die Torschützen des Spiels waren Sebastian Rudy, Sandro Wagner und Joshua Kimmich. Bundestrainer Jogi Löw und sein Team dürfen sich also erstmal freuen. Und mit ihnen natürlich auch alle Fußball-Fans in Deutschland! Auf "Jogis Jungs" wartet am Sonntag zwar noch ein letztes Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan in Kaiserslautern, weil sie aber bisher alle Spiele gewonnen haben, ist ihnen die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 jetzt schon sicher.