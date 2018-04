Flüsse und ihre Ufer sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Doch nur noch wenige Flüsse und Bäche in Deutschland sind in einem guten Zustand. In den meisten Gewässern sind weniger Tiere und Pflanzen zu finden, als dort eigentlich leben sollten. Nur etwa 0,1 Prozent der Gewässer sind in einem sehr guten Zustand. Das ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung. Forscher haben sich dazu mehr als 8.000 Flüsse und Bäche angeschaut.