Deutschland hat eine neue Regierung

Angela Merkel wurde im Bundestag wieder zur deutschen Kanzlerin gewählt. Quelle: ap

Hin- und herfahren: Das hieß es am Mittwoch für Angela Merkel. Start: der Bundestag in Berlin. Am Vormittag wurde sie dort in einer geheimen Wahl von der Mehrheit der Bundestagspolitiker wiedergewählt. Nächster Halt: das Schloss Bellevue, ebenfalls in Berlin. Angela Merkel musste zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fahren. Er ernannte sie offiziell zur Bundeskanzlerin. Dann ging es wieder zurück zum Bundestag: Dort wurde sie von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt. Das heißt, sie verspricht vor dem gesamten Bundestag als Kanzlerin Gutes für Deutschland und seine Bewohner zu tun.