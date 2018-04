In Nordsyrien, an der Grenze zur Türkei, leben viele Kurden. Viele von ihnen haben dort gegen die Terrorgruppe IS gekämpft und dafür gesorgt, dass diese Gebiete von den Terroristen befreit wurden. Doch nun greift die Türkei die Kurden in diesen Gebieten an. Die Türkei behauptet, dass sie sich auf diese Weise verteidigen und schützen wolle. Sie ist der Meinung, dass die kurdischen Kämpfer selbst Terroristen seien, die bekämpft werden müssten.