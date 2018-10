Abdou Diallo jubelt über sein Tor für Mainz. Quelle: dpa

Ein richtig gutes Pokalspiel mit vielen Torchancen gab es am Dienstagabend in Mainz, wo der VfB Stuttgart zu Gast war. Stuttgart ging in der 41. Minute mit 1:0 in Führung, doch die Mainzer drehten das Spiel: Emil Berggreen (62. Minute), Abdou Diallo (71. Minute) und Suat Serdar in der Nachspielzeit sorgten mit ihren Toren für Karnevals-Stimmung in Mainz.