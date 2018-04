Die Musik kam damals von der Schallplatte. Quelle: ap

Ende der 60er Jahren sah das Leben der Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland noch ziemlich anders aus als heute: Tanzen zu Pop-Musik war überhaupt nicht gerne gesehen und Homosexualität war verboten. Jungs sollten keine langen Haare haben und für Mädchen waren an vielen Schulen Hosen tabu: Sie mussten Röcke tragen.



Aber nicht nur von diesen strengen Regeln hatten die Jugendlichen die Nase voll. Es ging ihnen auch um mehr Frieden auf der Welt. Deshalb protestierten sie zu Beispiel gegen einen Krieg in Vietnam.