Tenochtitlán, die Hauptstadt der Azteken, war Mitte des 16. Jahrhunderts eine der größten Städte der Welt! Heute befindet sich genau dort die Hauptstadt Mexikos, Mexiko-City. Zur Zeit der Azteken war dort noch ein riesiger See. Die Gebäude der Stadt wurden auf einer Insel im See errichtet und teilweise auf Pfählen gebaut, damit sie nicht im schlammigen Untergrund versanken. Mehrere Dammwege führten vom Land über den See in die Stadt hinein.

Auf dem See haben die Azteken sogar Gärten angelegt, so dass sie auf dem See Ackerbau und Landwirtschaft betreiben konnten. Diese Gärten gibt es noch bis heute am Stadtrand von Mexiko-City.