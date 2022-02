Filme aus der ganzen Welt werden gezeigt.

Quelle: ZDF

Viele Filme haben auf der Berlinale Premiere. Das bedeutet, sie werden dort zum ersten Mal gezeigt. Die Filme kommen aus der ganzen Welt - jedes Jahr etwa 360 Stück. Es gibt Filme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Filmen sprechen in ihrer Nationalsprache. Was sie sagen, wird oft ins Deutsche oder Englische übersetzt - zum Beispiel mit Untertiteln. Also als Text am Rand unten im Bild.