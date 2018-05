Elf Tage lang war Berlin im Berlinale-Fieber. In den Kinos der Stadt wurden fast 400 Filme aus 78 Ländern gezeigt. Eine bestimmte Auswahl an Filmen nahm an einem Film-Wettbewerb teil: Eine Jury hat sie sich angeguckt und bewertet. Die besten Filme dieses Wettbewerbs werden am Ende der Berlinale ausgezeichnet. Der wichtigste Preis ist der Goldene Bär.