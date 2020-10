„Bundesschülerkonferenz“ klingt erst einmal nach einer ziemlich trockenen Sache für Leute in Anzug und Kostüm - doch das täuscht! Denn da geht es um euch und eure Meinungen rund um das Thema Schule. Die Bundesschülerkonferenz ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Sie beraten darüber, was gut und was schlecht läuft in Sachen Schule und Bildung. Außerdem trifft sich die Bundesschülerkonferenz grundsätzlich einmal im Jahr zu einer großen Besprechung. Und wir von logo! waren für euch beim großen Jahrestreffen dabei - und zwar in Saarbrücken.