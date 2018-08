Bei euch ist es vielleicht auch so, dass es in der Klasse Kinder gibt, mit denen ihr euch echt super versteht. Mit anderen habt ihr vielleicht nicht so viel zu tun oder seid oft unterschiedlicher Meinung. So ähnlich ist es auch in der Politik: Es gibt Länder, die sich ziemlich gut verstehen und eine Art Freundschaft haben. Deutschland hat zu vielen Ländern auf der Welt freundschaftliche Beziehungen. Dann besuchen sich zum Beispiel regelmäßig die Politiker gegenseitig. So ist das auch zwischen Israel und Deutschland. Doch die Beziehung zwischen den beiden Ländern ist eine ganz besondere - und die hat mit der deutschen Vergangenheit zu tun.