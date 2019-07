Die Deutsche Bank streicht viele Jobs

Die Bank berät ihre Kunden - zum Beispiel, wie sie aus dem Geld, das sie haben, noch mehr Geld machen können. Damit verdient die Bank Geld. Die Kunden überlassen der Bank außerdem ihr Geld, damit die Bank damit selbst Geschäfte machen kann. Manche dieser Geschäfte sind super kompliziert und hoch riskant. In den letzten Jahren sind bei solchen Geschäften oft Fehler passiert. Die führten dazu, dass die Deutsche Bank und auch ihre Kunden viel Geld verloren haben. Solche riskanten Geschäfte soll die Bank in Zukunft nicht mehr machen. Mit diesem Plan soll die Bank ihre Krise beenden und wieder mehr Geld verdienen. Ob das gelingt, wird sich wohl erst in ein paar Jahren zeigen.