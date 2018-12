Logo der FIFA

Quelle: dpa

Die FIFA kann auch Strafen verteilen. Wenn ein Land sich zum Beispiel nicht an die FIFA-Regeln hält, kann es passieren, dass dieses Land bei der nächsten Meisterschaft nicht dabei sein darf. Die FIFA kann auch einzelne Spieler bestrafen, wenn die sich nicht an die Spielregeln halten und es unfair auf dem Spielfeld zugeht.



Eine Fußballweltmeisterschaft kostet sehr viel Geld. Aber man kann auch viel Geld mit ihr verdienen. Die FIFA verkauft alles, was mit der WM zu tun hat: Tickets und Fanartikel zum Beispiel. Außerdem nimmt sie sehr viel Geld damit ein, dass Fernsehsender sich die Erlaubnis kaufen, die WM-Spiele zu zeigen. Ähnlich ist es mit dem Maskottchen. Mit dem dürfen nur die Firmen Werbung machen, die der FIFA Geld dafür bezahlt haben.