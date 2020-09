In Australien sind die Auswirkungen des Klimawandels momentan besonders heftig zu spüren. Seit Wochen wüten extreme Buschbrände. Expertinnen und Experten sagen, dass es auch am Klimawandel liegt, dass die Feuer in diesem Jahr so heftig sind.



Viele Klimaschützerinnen und Klimaschützer finden es deshalb nicht gut, dass die deutsche Firma Siemens den Bau dieses Kohlebergwerks unterstützt. Trotz der Proteste hat der Chef der Firma schon gesagt, dass Siemens die Technik für die Bahnstrecke auf jeden Fall nach Australien liefern will. Die Begründung: Siemens hat bereits einen Vertrag mit der Firma gemacht, die das Kohlebergwerk in Australien baut. An diesen will sich Siemens jetzt auch halten.