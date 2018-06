Meistens gibt es bei den Gipfeln, also den Politikertreffen, viele Demonstrationen. Dort protestieren Leute, die mit den Entscheidungen der Politiker nicht einverstanden sind. Sie meinen, dass die Politiker aus den mächtigen Ländern noch viel zu sehr an ihre eigenen Länder denken und den armen Ländern nicht genug helfen. Außerdem meinen viele, dass die Treffen der Politiker viel zu viel Geld kosten. Die Demonstranten nutzen bei den Gipfeln die Gelegenheit, dass viele Politiker an einem Ort versammelt sind. So können sie mit den Protesten allen wichtigen Politikern auf einmal ihre Meinung sagen.