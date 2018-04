Ex-König Mohammed Sahir Shah Quelle: ap

Von 1933 bis 1973 regierte König Mohammed Sahir Shah in Afghanistan. Er erlaubte zum Beispiel Frauen, ohne Schleier auf die Straße zu gehen oder in Kosmetiksalons zu gehen. Das war in anderen Ländern mit islamischem Glauben verboten. Das Leben in Afghanistan war ziemlich frei. 1973 wurde König Sahir Shah von Soldaten entmachtet und floh aus Afghanistan.