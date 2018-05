Joschka Fischer wird hessischer Umweltminister Quelle: dpa

Als der damals bekannteste Grüne, Joschka Fischer, 1985 Umweltminister von Hessen wurde, trat er seinen neuen Job in Jeans und Turnschuhen an. Das war sehr ungewöhnlich. Als Joschka Fischer am ersten Tag in seinem Büro ankam, standen alle Mitarbeiter am Fenster, weil sie den Turnschuhminister sehen wollten. Später wurde Joschka Fischer Außenminister von Deutschland. Ab dann trug er einen schicken Anzug. Mittlerweile haben sich Bündnis 90/Die Grünen so erfolgreich aufgebaut, dass es in Baden-Württemberg den ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands gibt.