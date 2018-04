Was sie dann entdeckten, war etwas unappetitlich: brauner, schwarzer oder durchsichtiger Schleim in fast allen untersuchten Enten. Nach einigen Tests stand fest, dass sich in diesem Schleim ziemlich viele Bakterien und Pilze gesammelt hatten. Denn das schmutzige Badewasser, das sich in den Bäuchen der Enten sammelt, ist ein guter Nährboden für Bakterien. Wenn kleine Kinder sich beim Baden Wasser aus der Ente ins Gesicht spritzen, kann das zum Beispiel die Augen reizen.