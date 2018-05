Bei Stop-Motion kommt es auf jedes Detail an. Quelle: Twentieth Century Fox France

Um einen Stop-Motion-Film zu drehen, braucht man besonders viel Geduld. Atari und die anderen Filmfiguren wurden nämlich nicht per Zeichenprogramm am Computer erstellt. Es sind kleine Figuren aus Plastik. Damit es im fertigen Film so aussieht, als würden Atari und die Hunde sich tatsächlich bewegen, müssen diese Figuren für jede noch so kleine Bewegung extra um wenige Millimeter verändert werden. Von jeder neuen Position wird dann ein Foto gemacht. Die Fotos werden am Ende zusammengefügt und ergeben den fertigen Film. Jede einzelne Sekunde des Films besteht dabei aus bis zu 24 Fotos.