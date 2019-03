"Die Linke" setzt sich vor allem gegen Armut und für Gerechtigkeit ein. Sie fordert, dass jeder Mensch, der arbeitet, mindestens zwölf Euro pro Stunde bekommt. Auch Menschen, die keine Arbeit haben oder schon Rente bekommen, sollen mehr Geld zum Leben haben, fordert "Die Linke". Zudem will die Partei, dass die Arbeit besser auf die Menschen verteilt wird und so alle ausreichend Zeit haben für Familie, Freizeit und Erholung. Außerdem ist ihr der Frieden in der Welt wichtig. Deshalb will sie deutschen Firmen auch verbieten, Waffen in andere Länder zu verkaufen. "Die Linke" ist auch dagegen, dass deutsche Soldaten im Ausland eingesetzt werden. Kinder aus ärmeren Familien haben in Deutschland deutlich schlechtere Chancen, einen Realschulabschluss oder Abitur zu machen, denn ihre Eltern können sie oft nicht so gut unterstützen. Das findet "Die Linke" unfair und setzt sich deshalb für ein anderes Schulsystem ein: Sie will "eine Schule für alle". Kinder sollen also nicht mehr früh auf verschiedene weiterführende Schulen verteilt werden. Jedes Kind soll auch in der Schule Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen - schließlich können nicht alle Eltern bei den Hausaufgaben helfen oder sich Nachhilfe für die Kinder leisten.

Bildquelle: dpa