Dazu gehört zum Beispiel das Recht auf genug Nahrung, das Recht auf Frieden und Sicherheit und das Recht auf eine eigene Meinung. Ein weiteres Menschenrecht ist zum Beispiel auch, dass jeder aus seinem Land in ein anderes reisen darf und jederzeit wieder in seine Heimat zurückkommen kann, wann er will. Niemand darf ohne Grund festgenommen oder gefoltert werden. Ein Menschenrecht ist auch, dass niemand wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion oder seiner Herkunft schlecht behandelt werden darf.