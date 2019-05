Die Seidenstraße führt zum Beispiel auch durch das Land Äthiopien. Dort wird Kaffee angebaut, der in der ganzen Welt verkauft wird - man nennt das "exportieren". Für Äthiopien ist es wichtig, den Kaffee in andere Länder zu verkaufen. So verdienen die Kaffeefirmen dort Geld und können zum Beispiel ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen. Wenn die Seidenstraße ausgebaut ist, kann Äthiopien seinen Kaffee schneller und günstiger in andere Länder bringen. Das Land hat also Vorteile durch den Ausbau der Seidenstraße.