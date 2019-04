"Save the Children"-Gründerin Eglantyne Jebb

Quelle: Save the Children

"Save the Children" wurde am 15. April 1919 von der britischen Lehrerin und Krankenschwester Eglantyne Jebb in Großbritannien gegründet. Zu dieser Zeit waren viele Länder und Städte wegen der Folgen des Ersten Weltkriegs zerstört. Damals hatten Millionen Kinder nicht genug Essen, kaum Kleidung und keine Medizin.



Die Engländerin Eglantyne Jebb war der Meinung, dass die Kinder nicht unter den Folgen des Krieges leiden sollten - egal woher sie kamen oder in welchem Land sie lebten. Sie verteilte in London Flugblätter. So machte sie darauf aufmerksam, dass vor allem die Kinder in Deutschland und Österreich in Not waren und Hilfe brauchten. Diese Aktion fanden nicht alle Menschen gut, weil Deutschland im Ersten Weltkrieg gegen England gekämpft hatte. Eglantyne Jebb konnte trotzdem viele davon überzeugen, dass den Kindern geholfen werden muss. Sie sammelte Spenden und sorgte dafür, dass die Kinder Essen bekamen. Dafür eröffnete sie mit vielen Helfern Suppenküchen in Deutschland und verteilte Essen.