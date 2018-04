Deutsche leben in Deutschland, Italiener in Italien, Schweizer in der Schweiz: Für die meisten Menschen ist es ganz normal, in einem eigenen Staat leben zu können. Für die Palästinenser nicht. Viele Palästinenser leben in den sogenannten Palästinensergebieten: Das sind der Gazastreifen und das Westjordanland, das auch Westbank genannt wird. Diese Gebiete haben eine eigene Regierung und eine eigene Verwaltung. Ein eigener Staat sind die Palästinensergebiete allerdings nicht.