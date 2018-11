Beim Schach spielen immer zwei Spieler gegeneinander - mit den Farben weiß und schwarz. Jeder hat 16 Figuren in seiner Farbe: einen König, eine Dame, zwei Läufer, zwei Springer (oder auch Pferde genannt), zwei Türme und acht Bauern. Ziel des Spiels ist es, den König so zu bedrängen, dass er keinen Zug mehr machen kann, ohne rausgeworfen zu werden. Das nennt man "Schachmatt". Um an den König so nah heranzukommen, muss man vorher andere Figuren des Gegners rauswerfen.