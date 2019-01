In seinem Buch "Hörst Du, wie die Bäume sprechen?" erzählt Peter Wohlleben auch von einem Baum, der in Afrika wächst. Dieser Baum heißt Schirmakazie. Man kann die Schirmakazie leicht an ihrer Form erkennen, denn die Baumkrone ist flach und breitet sich wie ein Schirm über dem Stamm aus. Sie hat kleine Blätter, die Giraffen besonders gern mögen. Mit ihren langen Hälsen erreichen die Tiere ihre Lieblingsspeise auch ganz bequem. Damit die Giraffen den Baum nicht kahl fressen, wehrt sich die Schirmakazie mit einem schlauen Trick: Knabbert eine Giraffe an den Blättern, erkennt die Schirmakazie das und pumpt eine giftige Flüssigkeit in die Blätter. Den Giraffen bleibt nicht viel Zeit, bis das Gift die Blätter erreicht. Das wissen die Tiere inzwischen und deshalb wandern sie nach ein paar Minuten zu einer anderen Schirmakazie.