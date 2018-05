Die irakische Regierung geht gegen den IS vor. Quelle: dpa

Der IS versucht zwar nicht, in Europa an die Macht zu kommen - allerdings verbreitet er auch hier Angst und Schrecken. Am 13. November 2015 verübte der IS zum Beispiel mehrere Anschläge in der französischen Hauptstadt Paris.

Um sich gegen den IS zu wehren, greifen unter anderem die USA, Russland und Frankreich Orte aus der Luft an, in denen sich IS-Kämpfer aufhalten. Auch die irakische, syrische und die libysche Armee bekämpfen den IS und haben in den vergangenen Monaten einige Gebiete und Städte von der Terrorgruppe befreien können.