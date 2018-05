ZDFtivi | Externer Link - Kindersorftwarepreis TOMMI

Eine Expertenjury hatte zuvor Computer- und Konsolenspiele, Apps und elektronisches Spielzeug vorausgewählt. All diese Nominierten gingen ins Rennen um den goldenen TOMMI. Hunderte Kinder in knapp 20 Bibliotheken testeten als Kinderjury die Spiele und haben entscheiden, wer den TOMMI-Preis 2017 bekommt. Auf der Webseite rechts könnt ihr nachsehen, welche Spiele nominiert waren und wer gewonnen hat.



Der deutsche Kindersoftwarepreis TOMMI wurde damit bereits zum 16. Mal vergeben. Die Preisverleihung fand am 13. Oktober auf der Buchmesse in Frankfurt am Main statt und wurde von PUR+ Moderator Eric Mayer moderiert.