"Die" Wikinger waren nicht ein einziges Volk, sondern gehörten verschiedenen Völkern an. Und die hatten auch Streit miteinander und kämpften deshalb gegeneinander. Der Name kommt von dem Wort "vikingr" und bedeutet rauben und plündern. Die Wikinger lebten in Nordeuropa, also in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Mit ihren Schiffen gingen sie gegen Ende des 8. Jahrhunderts auf Beutezug durch ganz Europa. Aber nicht alle Wikinger fuhren zur See. Der größte Teil der Bevölkerung blieb in der Heimat und lebte als Bauern, Jäger, Fischer und Handwerker.