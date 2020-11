Fußballfans trauern gemeinsam in Buenos Aires.

Quelle: ap

Trotz Ausgangssperre versammelten sich noch am Mittwochabend in Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien, zehntausende Menschen. Sie legten Kerzen und Blumen zu Ehren Maradonas nieder. Am selben Abend wurde in ganz Argentinien eine dreitätige Staatstrauer ausgerufen. Mit dem SSC Neapel feierte Maradona in den 80ern seine ersten großen Erfolge - deshalb trafen sich die Menschen am Abend dort, um gemeinsam Abschied zu nehmen.