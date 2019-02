ZDFtivi | logo! - Diese Schule verzichtet auf Noten

Einige Schulen in Hessen können bald bis zur 8. Klasse statt Noten schriftliche Beurteilungen an ihre Schüler und Schülerinnen vergeben. Wie es ist keine Noten zu bekommen? logo! hat Schüler besucht, die in der 5. und 6. Klasse keine Noten bekommen.