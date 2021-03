So ähnlich könnte der digitale Impfpass auf dem Smartphone aussehen.

Quelle: Imago

So etwas ähnliches soll es bald speziell für Corona geben und zwar in allen Ländern der EU und digital. Das Besondere: Mit diesem digitalem EU-Impfpass soll man in Zukunft nicht nur nachweisen können:



ob man schon gegen Corona geimpft ist.

Sondern auch:



ob man schon mal eine Corona-Infektion hatte.

oder ob und wann man einen Coronatest gemacht hat.



Das Ganze ist also mehr als nur ein Impfpass, die EU nennt es deshalb auch „Digitales grünes Zertifikat".