Um das Klima zu schützen, müssen möglichst viele Länder auf der Welt zusammenarbeiten. Nur so kann die Erwärmung der Erde wirklich abgebremst werden. 2015 haben fast alle Länder der Welt bei einem Treffen in Paris überlegt, wie das gehen kann. Am Ende des Treffens haben alle einen Vertrag unterschrieben, das Pariser Klimaabkommen. Was in diesem Vertrag zum Beispiel steht, erfahrt ihr hier: