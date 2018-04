ZDFtivi | logo! - Chinesische Raumstation wird abstürzen

Tiangong 1 ist Chinas erste Raumstation. Vor rund sieben Jahren war sie ins All gestartet. Nun verliert sie jedoch an Höhe und wird demnächst auf die Erde stürzen. Was bedeutet das? Dilek fragt bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA nach.