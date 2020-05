Die Tafel ist eine Hilfsorganisation, die gespendete Lebensmittel von zum Beispiel Supermärkten an Bedürftige verteilt. logo!-Reporterin Dilek hat sich angeschaut, was sich wegen Corona für die Tafel in Deutschland ändert.

Beitragslänge: 2 min Datum: 16.04.2020 Verfügbarkeit: