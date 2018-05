ZDFtivi | logo! - logo!-Reporterin Dilek besucht Obdachlosenhilfe

Mehr als 850.000 Menschen in Deutschland – so schätzt man – leben auf der Straße. Im Winter kann das gefährlich werden. Viele Hilfsorganisation bieten ihre Hilfe an - auch die Johanniter in Dortmund. Dilek war bei der Aktion „Herzwärme“ dabei.