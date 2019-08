In Brandenburg gibt es eine Besonderheit: Dort darf man schon mit 16 Jahren wählen. Am Sonntag stehen die Landtagswahlen an. logo!-Reporterin Dilek hat junge Brandenburgerinnen und Brandenburger getroffen, die zum ersten Mal wählen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 31.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.08.2021