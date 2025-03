Dinosaurier-Fußspuren in Schule entdeckt

Es ist nicht irgendein Felsen. Im Jahr 2002 fanden Bergarbeiter die besondere Steinplatte in einer Kohlegrube und schenkten sie der Schule im Nordosten Australiens. Dieund geriet in Vergessenheit. Als Wissenschaftler in der Region darum baten, Dino- Fossilien zu melden,plötzlich an die alte Steinplatte, die schon lange im Schul-Foyer stand.